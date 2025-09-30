Какие «нужные» функции отключить в смартфоне, чтобы батарея держала заряд в 2 раза дольше

12:09, 30 сен 2025

Если вы зарядили телефон перед сном, а утром обнаружили, что батарея потеряла 20%, скорее всего, дело в фоновых функциях. Они работают, даже когда вы не пользуетесь смартфоном. Техноблог Pochinka назвал три главных «пожирателя» заряда.

Облачные хранилища. Когда телефон подключен к интернету, он автоматически ищет новые фото и файлы, чтобы загрузить их в облако. Этот процесс постоянно сканирует устройство, расходуя не только энергию, но и интернет-трафик.

Функция Always On Display. Постоянно активный экран, который показывает время, уведомления и анимацию при разблокировке, — одна из самых энергозатратных опций. Даже на OLED-экранах, где подсвечиваются отдельные пиксели, эта функция заметно сажает батарею ради эффектного внешнего вида.

Определение местоположения. Геолокация нужна для навигации, но ею без вашего ведома пользуются приложения погоды, магазины и рекламные сети. Если служба определения местоположения активна постоянно, она потребляет значительную часть заряда аккумулятора.

Чтобы сохранить заряд батареи, проверьте настройки этих функций в вашем смартфоне.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini