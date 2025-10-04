Заселилась в деревянный дом — через год одни слезы: названы 4 неочевидных минуса — ремонт не исправит

22:28, 04 окт 2025

Многие владельцы загородной недвижимости выбирают древесину в качестве основного материала для строительства. Эксперт Дзен-канала «Дом по-женски» поделилась опытом эксплуатации деревянного дома и рассказала о недостатках, которые проявляются в процессе использования.

Узкие подоконники

Первая проблема связана с ограниченной шириной подоконников. В доме автора при толщине бревна 200 миллиметров подоконник составляет всего 70 миллиметров. Увеличение ширины возможно, но потребует дополнительных решений по оформлению оконных проемов тканью.

Притяжение пыли

Оцилиндрованное бревно обладает свойством накапливать пыль на своей поверхности. Владельцам приходится проводить влажную уборку стен два-три раза в год, что требует дополнительных временных затрат на поддержание чистоты.

Низкая звукоизоляция

Несмотря на экологичность материала, деревянные стены плохо защищают от внешних звуков. Жильцы отчетливо слышат порывы ветра, капли дождя и даже звуки работ на соседних участках, включая кошение травы и распиловку дров. Автор отмечает, что со временем происходит адаптация к такому уровню шума.

Неровная отделка

Особенности древесины не позволяют добиться абсолютно ровных поверхностей при отделочных работах. Это касается как потолочных, так и напольных покрытий, что может создавать сложности при оформлении интерьера.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini