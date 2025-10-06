Старческий запах: учёные из США определили, в каком возрасте он появляется и по каким причинам

09:24, 06 окт 2025

Специфический запах, который появляется у людей в возрасте, имеет четкое научное объяснение и не всегда связан с недостаточной гигиеной. Японские исследователи установили биохимическую причину этого явления, которое начинает проявляться после 45-50 лет.

Виновник найден

Ключевую роль в появлении характерного возрастного аромата играет вещество 2-ноненаль. Это соединение образуется в организме при окислении жирных кислот омега-7. Согласно данным исследования, опубликованного на PubMed, концентрация 2-ноненаля в кожном сале прямо пропорциональна возрасту человека — чем старше, тем больше этого вещества вырабатывается.

Главная сложность заключается в том, что 2-ноненаль практически не растворяется в воде, поэтому обычное мытье не способно полностью устранить специфический запах.

Как бороться с проблемой

Дерматологи советуют регулярно отшелушивать и увлажнять кожу, а также носить одежду из натуральных тканей. Эти меры помогают снизить концентрацию вещества и уменьшить интенсивность запаха.

Другие факторы

Помимо биохимических процессов, неприятные ароматы у пожилых людей могут быть вызваны недостаточной гигиеной. Многие пожилые граждане реже принимают душ из страха упасть в ванной, а некоторые испытывают дискомфорт от контакта с водой и моющими средствами.

Специалисты рекомендуют использовать теплую воду, гель-кремы с нейтральным pH и отдавать предпочтение душу вместо ванны. Также на запах влияют питание, хронические болезни и проблемы с недержанием мочи. Регулярная стирка белья и уборка помещения помогут создать более комфортную атмосферу в доме.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini