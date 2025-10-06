Изменил рацион питания кур — и яйценоскость удвоилась за 7 дней: меню на неделю от опытного фермера

09:31, 06 окт 2025

Птицеводы нашли эффективный способ повысить продуктивность несушек через изменение рациона. Методика основана на сбалансированном питании и правильном содержании птицы, что позволяет удвоить количество яиц.

Состав зерновой смеси

Базовый корм готовится из нескольких компонентов: пшеница составляет 40% смеси, кукуруза — 25%, ячмень и просо — по 10%, остальное приходится на овес. Эта комбинация обеспечивает несушек необходимыми питательными веществами.

Дополнительно готовится белковая добавка: подсолнечный жмых (60%) смешивается с соевым шротом (40%), к ним добавляют рыбную муку, мел, сахар и сыворотку. Первое время куры могут настороженно относиться к новому корму, но быстро привыкают.

Обязательные добавки

Несушкам необходим постоянный доступ к свежей теплой воде. Молотая яичная скорлупа как источник кальция размещается в отдельной емкости, а не смешивается с основным кормом. Птицы охотно употребляют сушеную крапиву, капустные листья и тертую морковь. Важно проверять свежесть корма ежедневно.

Недельный график кормления

Понедельник и суббота — зерносмесь с жмыхом в сыворотке. Во вторник обновляют корм. Среда дополняется кальциевой добавкой. Четверг предназначен для уборки курятника. Пятница — день овощей и зелени. Воскресенье отводится под сбор яиц.

Световой режим

Освещение курятника включают рано утром и выключают около 20:00. Такой световой день стимулирует яйцекладку. При соблюдении всех рекомендаций результат заметен через семь дней, сообщает канал «Куры в саду семьи Антиповых».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini