Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Изменил рацион питания кур — и яйценоскость удвоилась за 7 дней: меню на неделю от опытного фермера

Изменил рацион питания кур — и яйценоскость удвоилась за 7 дней: меню на неделю от опытного фермера

09:31, 06 окт 2025

Птицеводы нашли эффективный способ повысить продуктивность несушек через изменение рациона. Методика основана на сбалансированном питании и правильном содержании птицы, что позволяет удвоить количество яиц.

Состав зерновой смеси

Базовый корм готовится из нескольких компонентов: пшеница составляет 40% смеси, кукуруза — 25%, ячмень и просо — по 10%, остальное приходится на овес. Эта комбинация обеспечивает несушек необходимыми питательными веществами.

Дополнительно готовится белковая добавка: подсолнечный жмых (60%) смешивается с соевым шротом (40%), к ним добавляют рыбную муку, мел, сахар и сыворотку. Первое время куры могут настороженно относиться к новому корму, но быстро привыкают.

Обязательные добавки

Несушкам необходим постоянный доступ к свежей теплой воде. Молотая яичная скорлупа как источник кальция размещается в отдельной емкости, а не смешивается с основным кормом. Птицы охотно употребляют сушеную крапиву, капустные листья и тертую морковь. Важно проверять свежесть корма ежедневно.

Недельный график кормления

Понедельник и суббота — зерносмесь с жмыхом в сыворотке. Во вторник обновляют корм. Среда дополняется кальциевой добавкой. Четверг предназначен для уборки курятника. Пятница — день овощей и зелени. Воскресенье отводится под сбор яиц.

Световой режим

Освещение курятника включают рано утром и выключают около 20:00. Такой световой день стимулирует яйцекладку. При соблюдении всех рекомендаций результат заметен через семь дней, сообщает канал «Куры в саду семьи Антиповых».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Готовим витаминный коктейль для кур — отличное решение для рекордной яйценоскости: Полезно, вкусно и ваши несушки будут рады

Читайте также:

Готовим витаминный коктейль для кур — отличное решение для рекордной яйценоскости: Полезно, вкусно и ваши несушки будут рады
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: советы
Читайте также

Готовим витаминный коктейль для кур — отличное решение для рекордной яйценоскости: Полезно, вкусно и ваши несушки будут рады
Это интересно
Готовим витаминный коктейль для кур — отличное решение для рекордной яйценоскости: Полезно, вкусно и ваши несушки будут рады
Куры начали в феврале хуже нестись? Простые способы увеличить яйценоскость в холода
Интересное
Куры начали в феврале хуже нестись? Простые способы увеличить яйценоскость в холода
Рассада будет крепкой: добавьте эти 2 продукта до посадки
Это интересно
Рассада будет крепкой: добавьте эти 2 продукта до посадки
10 кг этого удобрения заменят машину навоза: просто разбросайте по огороду и ждите результат — овощи будут расти наперегонки
Сад и огород
10 кг этого удобрения заменят машину навоза: просто разбросайте по огороду и ждите результат — овощи будут расти наперегонки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен