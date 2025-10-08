Все новости Уфы и Башкортостана
Красная рыба: сколько раз в неделю можно есть ее без вреда для здоровья и почему больше — опасно

Красная рыба: сколько раз в неделю можно есть ее без вреда для здоровья и почему больше — опасно

09:48, 08 окт 2025

Красная рыба полезна, но в больших количествах может навредить из-за накопления ртути и токсинов. Врач-диетолог Рустем Садыков объяснил, как есть её правильно.

Лосось и форель богаты омега-3 кислотами, которые нужны для работы сердца и мозга, помогают очищать сосуды и поддерживать память. Однако, будучи крупными хищниками, эти рыбы накапливают в тканях вредные вещества.

Чтобы получить пользу без риска, здоровому взрослому человеку достаточно съедать две-три порции по 100–150 граммов в неделю.

Для беременных, кормящих женщин и детей норма строже — не больше одной порции в неделю. Их нервная система особенно уязвима к тяжёлым металлам.

При покупке отдавайте предпочтение дикой рыбе из северных морей. На фермах рыбу могут кормить антибиотиками и красителями. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, готовьте её на пару или запекайте, а не жарьте.

Разнообразьте рацион другими источниками омега-3: сельдью, морской капустой, льняным маслом и орехами.

Врач-токсиколог рассказал, какая рыба опаснее — речная или морская: не ешьте ее ни под каким соусом

Врач-токсиколог рассказал, какая рыба опаснее — речная или морская: не ешьте ее ни под каким соусом
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы рыба
