Назван чай, одна кружка которого наносит человеку вреда больше, чем бутылка водки — держитесь от него подальше

10:02, 08 окт 2025

Одна чашка чая йерба мате способна нанести организму вред, сравнимый с выкуриванием ста сигарет. По данным учёных, на которые ссылается mk.ru, этот популярный южноамериканский напиток содержит высокую концентрацию канцерогенов — веществ, провоцирующих рак. Несмотря на то, что мате часто продаётся в магазинах здорового питания и ценится за бодрящий эффект, его употребление может быть опасно.

Исследования показывают, что регулярное употребление мате втрое повышает риск развития шести видов рака. В зоне риска находятся лёгкие, а также органы пищеварительной системы: желудок, пищевод, кишечник, поджелудочная железа и печень.

Основной фактор опасности — способ заваривания. Наибольшее количество канцерогенов выделяется, если заливать листья мате горячей водой температурой выше 65 °C. Именно так напиток готовят традиционным способом в Южной Америке.

При этом учёные отмечают, что вредны не только вещества в самом чае, но и высокая температура. Любые напитки горячее 60 °C могут повредить слизистую пищевода, делая её более уязвимой для канцерогенов. Этот риск относится ко всем горячим чаям, а не только к мате.

Автор: Семен Подгорный
