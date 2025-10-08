Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Какие приборы в доме нельзя отключать от розетки? Их всего 3 — мотайте на ус

Какие приборы в доме нельзя отключать от розетки? Их всего 3 — мотайте на ус

10:15, 08 окт 2025

Не выключайте из розетки Wi-Fi-роутер, струйный принтер и OLED-телевизор, даже ради экономии. Регулярное обесточивание может привести к сбоям в работе, дорогому ремонту и лишним тратам. Дзен-канала «TehnObzor» рассказал, почему эти приборы должны быть подключены к сети постоянно.

Wi-Fi-роутер

Это центр домашней сети, к которому подключены все ваши гаджеты. Если отключать его на ночь, при каждом запуске могут возникать сбои: умные лампочки забудут настройки, а IP-телефон потеряет регистрацию. Вам придется тратить время на повторную синхронизацию. Экономия на электричестве будет минимальной, так как роутер потребляет очень мало энергии.

Струйный принтер

Каждый раз при включении принтер запускает процедуру очистки печатающей головки, расходуя на это чернила. Если отключать его от сети ежедневно, картриджи закончатся гораздо быстрее. Хуже того, если принтер долго стоит без питания, чернила в соплах могут засохнуть. Их прочистка — дорогостоящая процедура. Режим ожидания потребляет мизерное количество энергии, но сохраняет ресурс картриджей и самого устройства.

Телевизор с OLED-экраном

Технология OLED требует периодического обслуживания пикселей, чтобы предотвратить их выгорание и сохранить качество изображения. Эти циклы очистки запускаются автоматически, когда телевизор находится в режиме ожидания. Выдёргивая вилку из розетки, вы прерываете этот процесс. Со временем это грозит появлением остаточных изображений и неравномерной подсветки на экране. Чтобы телевизор прослужил дольше, пользуйтесь кнопкой на пульте, а не отключайте его от сети полностью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Эксперты рассказали, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне выходя из дома

Читайте также:

Эксперты рассказали, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне выходя из дома
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: советы
Читайте также

Какие «нужные» функции отключить в смартфоне, чтобы батарея держала заряд в 2 раза дольше
Интересное
Какие «нужные» функции отключить в смартфоне, чтобы батарея держала заряд в 2 раза дольше
Башкирия готова полностью отключить интернет в случае угрозы атаки БПЛА
Общество в Башкирии
Башкирия готова полностью отключить интернет в случае угрозы атаки БПЛА
Эксперты рассказали, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне выходя из дома
Россия/мир
Эксперты рассказали, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне выходя из дома
Чистка утюга без химии: эффективное средство найдется на каждой кухне
Это интересно
Чистка утюга без химии: эффективное средство найдется на каждой кухне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен