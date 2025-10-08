Какие приборы в доме нельзя отключать от розетки? Их всего 3 — мотайте на ус

10:15, 08 окт 2025

Не выключайте из розетки Wi-Fi-роутер, струйный принтер и OLED-телевизор, даже ради экономии. Регулярное обесточивание может привести к сбоям в работе, дорогому ремонту и лишним тратам. Дзен-канала «TehnObzor» рассказал, почему эти приборы должны быть подключены к сети постоянно.

Wi-Fi-роутер

Это центр домашней сети, к которому подключены все ваши гаджеты. Если отключать его на ночь, при каждом запуске могут возникать сбои: умные лампочки забудут настройки, а IP-телефон потеряет регистрацию. Вам придется тратить время на повторную синхронизацию. Экономия на электричестве будет минимальной, так как роутер потребляет очень мало энергии.

Струйный принтер

Каждый раз при включении принтер запускает процедуру очистки печатающей головки, расходуя на это чернила. Если отключать его от сети ежедневно, картриджи закончатся гораздо быстрее. Хуже того, если принтер долго стоит без питания, чернила в соплах могут засохнуть. Их прочистка — дорогостоящая процедура. Режим ожидания потребляет мизерное количество энергии, но сохраняет ресурс картриджей и самого устройства.

Телевизор с OLED-экраном

Технология OLED требует периодического обслуживания пикселей, чтобы предотвратить их выгорание и сохранить качество изображения. Эти циклы очистки запускаются автоматически, когда телевизор находится в режиме ожидания. Выдёргивая вилку из розетки, вы прерываете этот процесс. Со временем это грозит появлением остаточных изображений и неравномерной подсветки на экране. Чтобы телевизор прослужил дольше, пользуйтесь кнопкой на пульте, а не отключайте его от сети полностью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash