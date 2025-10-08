Смерть Василия Шукшина: что шокировало патологоанатомов при проведении вскрытия

23:03, 08 окт 2025

Более 50 лет смерть Василия Шукшина остаётся загадкой. 2 октября 1974 года 45-летний режиссёр умер на съёмках фильма «Они сражались за Родину». Официальная причина — сердечная недостаточность. Однако факты, собранные коллегами и близкими, указывают на возможную насильственную смерть.

Главное противоречие — в медицинских заключениях. Незадолго до смерти врачи Кремлёвской больницы не обнаружили у Шукшина серьёзных проблем с сердцем, поставив диагноз «язва желудка». При этом волгоградские патологоанатомы, проводившие вскрытие, были поражены состоянием органа — по их словам, он был изношен, как у старика.

Подозрения усиливали близкие. Супруга Лидия Федосеева-Шукшина утверждала, что муж никогда не жаловался на сердце. Коллеги по съёмкам, Юрий Никулин и Георгий Бурков, вспоминали его тревожное состояние. Незадолго до гибели Шукшин нарисовал на пачке сигарет похороны, а на вопрос, что это, ответил: «Горы, небо, дождь...». Бурков сохранил этот рисунок.

Версию об отравлении подкрепляют детали с места происшествия. В каюте режиссёра был беспорядок, а в воздухе, по словам очевидцев, стоял пряный запах корицы или миндаля — так пахнут некоторые яды. Также сообщалось о неизвестном человеке у каюты, похожем на агента КГБ.

Возможным мотивом называют работу Шукшина над фильмом о Стеньке Разине. Проект с трудом проходил цензуру, и власти опасались, что картина вызовет непредсказуемую реакцию зрителей.

