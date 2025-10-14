Все новости Уфы и Башкортостана
Какие шины выбрать: 3 ключевых отличия дешевой резины от дорогой — честный обзор автоэксперта

12:10, 14 окт 2025

Рост цен на импортные покрышки заставляет водителей экономить. Разницу между бюджетной и дорогой резиной разъяснили специалисты портала «Gorbunoff».

Стоимость комплекта шин одного размера отличается в разы, а подорожавший импорт вынуждает искать альтернативы в РФ. Эксперты утверждают, что дешевые и дорогие покрышки имеют три отличия, влияющие на безопасность и комфорт.

Первое — состав смеси. Дорогая резина включает до 200 компонентов, включая масла, каучуки, сажу и силикаты. Дешевые варианты состоят из 120–150 компонентов, где преобладает синтетический каучук, который «дубеет» на морозе, портя сцепление.

Второе — конструкция корда. Несущий каркас дорогих шин делают из облегченных, высокопрочных металлических и текстильных нитей с защитой от коррозии. Корд бюджетной резины состоит из простых, тяжких материалов, что увеличивает вес.

Третье — рисунок протектора. У дорогих шин он проходит долгие тесты на полигонах. Асимметричный рисунок обеспечивает эффективный отвод воды, низкий шум и отличное сцепление. На более дешевые шины наносят устаревшие узоры с топовых моделей или простые схемы.

Бюджетная резина подходит для городской езды на малой скорости. Ее минусы — среднее сцепление с мокрой дорогой и большой вес, что ведет к повышенному расходу топлива. Дорогие шины подходят для мощных авто и активной езды. Их конструкция повышает безопасность и окупается экономией топлива.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: советы
