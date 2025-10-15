На Солнце произошла мощная вспышка — вторая по силе с начала лета
18:00, 15 окт 2025
Сегодня утром, около 8:00 по московскому времени, на Солнце произошла мощная вспышка класса M4.8. Это второе по силе подобное событие за последние четыре месяца.
Вспышка произошла на фоне общего роста солнечной активности. За последние сутки фоновое рентгеновское излучение звезды выросло в четыре раза. Сейчас оно настолько сильное, что даже в спокойном состоянии приближается к классу М, к которому относят уже мощные вспышки.
Специалисты центров мониторинга ожидают, что в течение дня активность Солнца может достигнуть пика, который станет самым высоким с начала лета.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читайте также
Россия/мир
На Солнце произошла сильная вспышка. В ближайшие дни возможна магнитная буря
Россия/мир
К Земле движется солнечная плазма: 5 октября возможна сильная магнитная буря
Россия/мир
На Земле началась сильная магнитная буря. Она продлится минимум четыре дня.
Россия/мир
Магнитная буря уровня G3 приближается: в РАН предупредили, что жители Земли столкнутся с последствиями уже 2 сентября 2025 года