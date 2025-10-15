Все новости Уфы и Башкортостана
На Солнце произошла мощная вспышка — вторая по силе с начала лета

18:00, 15 окт 2025

Сегодня утром, около 8:00 по московскому времени, на Солнце произошла мощная вспышка класса M4.8. Это второе по силе подобное событие за последние четыре месяца.

Вспышка произошла на фоне общего роста солнечной активности. За последние сутки фоновое рентгеновское излучение звезды выросло в четыре раза. Сейчас оно настолько сильное, что даже в спокойном состоянии приближается к классу М, к которому относят уже мощные вспышки.

Специалисты центров мониторинга ожидают, что в течение дня активность Солнца может достигнуть пика, который станет самым высоким с начала лета.

Автор: Семен Подгорный
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
