На Солнце разрослась гигантская дыра — Земле угрожают магнитные бури

22:19, 17 окт 2025

В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря. Причина — корональная дыра на Солнце, которая за последние месяцы сильно выросла и повернулась в сторону нашей планеты. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эту дыру учёные наблюдают уже четыре месяца. Ранее потоки солнечного ветра проходили мимо, так как она находилась в стороне от солнечного экватора. Теперь же её воздействие на Землю неизбежно.

Какой силы будет буря, пока неясно. Последствия могут быть как минимальными, так и довольно сильными. Если шторм окажется мощным, жители средних широт, включая Башкирию, смогут вновь увидеть полярное сияние — похожее на то, что уже наблюдали в республике недавно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: xras.ru