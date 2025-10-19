Необычные факты о продуктах в СССР: почему молоко продавали именно в треугольных пакетах — о таком и не подозревали

12:40, 19 окт 2025

В Советском Союзе молоко разливали в упаковку необычной формы — тетраэдр. Причиной стали математические расчеты шведского ученого и дефицит стеклянной тары в стране. Об этом рассказали эксперты канала «Популярная экономика» в Дзене.

Швед Эрик Валленберг предложил использовать для фасовки молока упаковку в форме тетраэдра. Такое решение оказалось экономически выгодным — конструкция имела всего два шва. При производстве этой тары практически не оставалось отходов картона после обрезки.

Треугольные пакеты получались прочными и жесткими — их почти невозможно было помять. Кроме того, брак при изготовлении такой упаковки был минимальным. Производство легко поддавалось автоматизации.

Этой технологией воспользовался предприниматель Рубен Раусинг. В 1951 году он создал упаковку Tetra Pak. Как раз в то время Советский Союз столкнулся с нехваткой стеклянной тары для молочных продуктов.

Министерство пищевой промышленности СССР заинтересовалось шведской разработкой. В 1959 году на Черкизовском молочном заводе в Москве запустили первую линию по розливу. Производительность составляла 5800 пакетов в час.

Советские граждане быстро привыкли к новой упаковке. Чтобы выпить молоко, достаточно было отрезать уголок треугольного пакета — и жидкость тонкой струйкой выливалась в стакан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный