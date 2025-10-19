Поставили пластиковые окна в курятник — горько пожалели: несушки отреагировали еще хуже

22:01, 19 окт 2025

В курятниках обязательно должны быть окна — они обеспечивают естественное освещение и препятствуют образованию грибка. Но некоторые птицеводы совершают серьезную ошибку, устанавливая пластиковые стеклопакеты вместо обычных деревянных рам.

Герметичные пластиковые окна создают в курятнике парниковый эффект. Влага и углекислый газ начинают скапливаться в помещении, что провоцирует появление плесени и развитие болезней у птицы. Нарушенный воздухообмен негативно влияет на здоровье кур и может привести к падежу поголовья.

Второй минус — цена вопроса. Окна в курятниках редко бывают стандартного размера, поэтому изготовление пластиковых конструкций по индивидуальным замерам обойдется в копеечку.

Третья проблема связана с эксплуатацией. Резкие перепады температур быстро выводят из строя фурнитуру и уплотнители пластиковых окон. А обслуживать и ремонтировать такие конструкции в условиях курятника крайне неудобно.

Специалисты рекомендуют использовать традиционные деревянные рамы со стеклом или поликарбонат. Оба варианта доступны по цене и обеспечивают необходимую вентиляцию. Для защиты от холода можно применять временные замазки, которые утепляют окна, но не препятствуют циркуляции воздуха, сообщает forumhouse.ru.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini