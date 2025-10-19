Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Королевский цвет: эксперт назвал оттенок в одежде, который поможет стать увереннее и счастливее

Королевский цвет: эксперт назвал оттенок в одежде, который поможет стать увереннее и счастливее

22:07, 19 окт 2025

Американский психолог Роберт Крафт из Оттербейнского университета назвал самый энергичный цвет в видимом спектре, который помогает чувствовать себя увереннее и производить впечатление на окружающих.

Самая высокая энергия

Фиолетовый обладает самой короткой длиной волны среди всех цветов видимого спектра, благодаря чему содержит максимальную энергию. Этот оттенок можно назвать границей между видимым и невидимым светом — он находится рядом с ультрафиолетом, который воспринимает только наша кожа. Психолог отметил, что любители фиолетового ценят новизну, творчество и предпочитают нестандартные подходы к решению повседневных задач.

Эффект для самооценки

Все опрошенные в ходе исследования любители этого цвета заявили, что получают комплименты, когда носят фиолетовую одежду, и это всегда приятно. Один из участников опроса признался, что, когда его окружает фиолетовый, он чувствует правильность и спокойствие, которого не дает никакой другой цвет. Другой респондент заметил, что фиолетовый сочетает страсть красного и умиротворение синего, одновременно заряжая энергией и успокаивая.

История роскоши

Связь фиолетового с королевской властью уходит корнями в историю — более трех тысяч лет самым желанным красителем был пурпур из морских улиток мурекс, обитающих в Средиземном море. Для производства всего одного грамма краски требовались десятки тысяч моллюсков, поэтому позволить себе пурпурные ткани могли только представители правящих классов. Это закрепило ассоциацию фиолетового с роскошью и благородством.

Магнит для общения

Практически все участники исследования рассказали, что чувствуют близость с другими людьми, одетыми в фиолетовое, и это чувство взаимно. Такие случайные взаимодействия повышают уровень счастья. Крафт посоветовал добавить в гардероб фиолетовый шарф, сумку или рубашку — этот цвет действует на подсознательном уровне и помогает выделиться.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке

Читайте также:

Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также

В Китае у женщины неожиданно родился темнокожий младенец — семья на грани краха, ученые в тупике
Россия/мир
В Китае у женщины неожиданно родился темнокожий младенец — семья на грани краха, ученые в тупике
Добавляю в стиралку это — и дарю тёмным вещам «вторую жизнь»: одежда станет чернее ночи и без красителя — вот какое средство поможет
Это интересно
Добавляю в стиралку это — и дарю тёмным вещам «вторую жизнь»: одежда станет чернее ночи и без красителя — вот какое средство поможет
Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке
Это интересно
Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке
Эксперт назвал лучшие сорта моркови: дачники скупают уже зимой, их потом не найти
Это интересно
Эксперт назвал лучшие сорта моркови: дачники скупают уже зимой, их потом не найти


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен