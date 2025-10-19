Королевский цвет: эксперт назвал оттенок в одежде, который поможет стать увереннее и счастливее

22:07, 19 окт 2025

Американский психолог Роберт Крафт из Оттербейнского университета назвал самый энергичный цвет в видимом спектре, который помогает чувствовать себя увереннее и производить впечатление на окружающих.

Самая высокая энергия

Фиолетовый обладает самой короткой длиной волны среди всех цветов видимого спектра, благодаря чему содержит максимальную энергию. Этот оттенок можно назвать границей между видимым и невидимым светом — он находится рядом с ультрафиолетом, который воспринимает только наша кожа. Психолог отметил, что любители фиолетового ценят новизну, творчество и предпочитают нестандартные подходы к решению повседневных задач.

Эффект для самооценки

Все опрошенные в ходе исследования любители этого цвета заявили, что получают комплименты, когда носят фиолетовую одежду, и это всегда приятно. Один из участников опроса признался, что, когда его окружает фиолетовый, он чувствует правильность и спокойствие, которого не дает никакой другой цвет. Другой респондент заметил, что фиолетовый сочетает страсть красного и умиротворение синего, одновременно заряжая энергией и успокаивая.

История роскоши

Связь фиолетового с королевской властью уходит корнями в историю — более трех тысяч лет самым желанным красителем был пурпур из морских улиток мурекс, обитающих в Средиземном море. Для производства всего одного грамма краски требовались десятки тысяч моллюсков, поэтому позволить себе пурпурные ткани могли только представители правящих классов. Это закрепило ассоциацию фиолетового с роскошью и благородством.

Магнит для общения

Практически все участники исследования рассказали, что чувствуют близость с другими людьми, одетыми в фиолетовое, и это чувство взаимно. Такие случайные взаимодействия повышают уровень счастья. Крафт посоветовал добавить в гардероб фиолетовый шарф, сумку или рубашку — этот цвет действует на подсознательном уровне и помогает выделиться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini