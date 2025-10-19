Простой трюк с яблоком защитит ваши крупы от жуков и плесени: проверенный метод наших бабушек

22:10, 19 окт 2025

В России придумали простой способ защитить гречку, рис и другие крупы от насекомых и затхлого запаха. Об этом рассказала автор кулинарного Дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».

Эксперт посоветовала положить обычное яблоко на полку рядом с банками, где хранятся сыпучие продукты. Фрукт работает как натуральный отпугиватель — выделяет вещества, которые не дают жучкам размножаться в запасах. Заодно поддерживает нормальную влажность в шкафу, чтобы крупы не отсыревали и не покрывались плесенью.

Способ проверен поколениями хозяек, но сейчас снова набирает популярность. Главное — не забывать менять плод раз в две-три недели, иначе он сам начнет гнить и испортит все продукты. Лучше брать твердые зимние сорта типа антоновки или симиренко — они дольше остаются свежими и активнее отдают защитные соединения.

Метод особенно полезен летом, когда жара ускоряет появление вредителей в крупах. Подходит для любых запасов — от манки до перловки. Не требует затрат и усилий, при этом реально работает.

Диетологи и технологи пищевых производств подтверждают эффективность приема. Яблочная защита безопасна для здоровья человека, в отличие от химических средств борьбы с насекомыми на кухне.

Автор: Семен Подгорный