Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Простой трюк с яблоком защитит ваши крупы от жуков и плесени: проверенный метод наших бабушек

Простой трюк с яблоком защитит ваши крупы от жуков и плесени: проверенный метод наших бабушек

22:10, 19 окт 2025

В России придумали простой способ защитить гречку, рис и другие крупы от насекомых и затхлого запаха. Об этом рассказала автор кулинарного Дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».

Эксперт посоветовала положить обычное яблоко на полку рядом с банками, где хранятся сыпучие продукты. Фрукт работает как натуральный отпугиватель — выделяет вещества, которые не дают жучкам размножаться в запасах. Заодно поддерживает нормальную влажность в шкафу, чтобы крупы не отсыревали и не покрывались плесенью.

Способ проверен поколениями хозяек, но сейчас снова набирает популярность. Главное — не забывать менять плод раз в две-три недели, иначе он сам начнет гнить и испортит все продукты. Лучше брать твердые зимние сорта типа антоновки или симиренко — они дольше остаются свежими и активнее отдают защитные соединения.

Метод особенно полезен летом, когда жара ускоряет появление вредителей в крупах. Подходит для любых запасов — от манки до перловки. Не требует затрат и усилий, при этом реально работает.

Диетологи и технологи пищевых производств подтверждают эффективность приема. Яблочная защита безопасна для здоровья человека, в отличие от химических средств борьбы с насекомыми на кухне.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Воздушная «атака» на кухне: почему яблоки в квартире — хуже напалма

Читайте также:

Воздушная «атака» на кухне: почему яблоки в квартире — хуже напалма
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы яблоки
Читайте также

Зачем класть муку в морозильную камеру на 4 дня: совет опытных хозяек
Это интересно
Зачем класть муку в морозильную камеру на 4 дня: совет опытных хозяек
От морщин, отеков и темных кругов под глазами: найден продукт, который сделает кожу на 10 лет моложе — есть в каждом холодильнике
Это интересно
От морщин, отеков и темных кругов под глазами: найден продукт, который сделает кожу на 10 лет моложе — есть в каждом холодильнике
Посадите это на грядках с картофелем, и колорадские жуки обойдут ваш участок стороной
Это интересно
Посадите это на грядках с картофелем, и колорадские жуки обойдут ваш участок стороной
Герань пышно зацветет: опытная садовница рассказала о советской подкормке
Это интересно
Герань пышно зацветет: опытная садовница рассказала о советской подкормке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен