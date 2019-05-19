ХАБИРОВ Радий Фаритович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
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ХАБИРОВ Радий ФаритовичДолжность: Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан
Организация: Правительство Республики Башкортостан
День рождения: 20 марта 1964 года
Место рождения: дер. Сайраново, Ишимбайский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР
Знак зодиака: Рыбы
Профессия: Глава администрации
- 1981—1982 — ученик фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
- Кандидат в мастера спорта по классической и греко-римской борьбе (воспитанник ДЮСШ № 2 Ишимбая.
- 1982—1984 — военнослужащий срочной службы Вооружённых сил СССР.
- 1989—1992 — ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета БашГУ, председатель профкома студентов БашГУ на освобожденной основе.
- 1994—1998 — старший преподаватель юридического факультета БГУ.
- 1998—2002 — зам. декана юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент.
- 2002—2003 — и. о. директора, директор Института права Башкирского государственного университета.
- Сентябрь 2003 — июль 2008 — руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.
- 27 августа 2008 — декабрь 2008 — директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике.
- С 2009 — заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.
- 19 сентября 2016 — подписал заявление об увольнении с поста заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.
- 25 января 2017 — временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Московской области.
- С 28 марта 2017 по 11 октября 2018 года — глава городского округа Красногорск Московской области.
- С 11 октября 2018 года временно исполняющий обязанности главы Башкортостана.
- Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Башкортостан.
- Автор более 30 научных публикаций.
- Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (с 7 мая 2009 года, согласно Указу Президента РФ № 520).
- 1984—1989 — студент юридического факультета Башкирского государственного университета. 1992—1994 — магистрант Университета Билькент, Анкара, Турецкая республика.
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