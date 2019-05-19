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ХАБИРОВ Радий Фаритович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 32
Рубрика: Персоны
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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ХАБИРОВ Радий Фаритович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Должность: Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан
Организация: Правительство Республики Башкортостан
День рождения: 20 марта 1964 года
Место рождения: дер. Сайраново, Ишимбайский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР
Знак зодиака: Рыбы
Профессия: Глава администрации


  • 1981—1982 — ученик фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
  • Кандидат в мастера спорта по классической и греко-римской борьбе (воспитанник ДЮСШ № 2 Ишимбая.
  • 1982—1984 — военнослужащий срочной службы Вооружённых сил СССР.
  • 1989—1992 — ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета БашГУ, председатель профкома студентов БашГУ на освобожденной основе.
  • 1994—1998 — старший преподаватель юридического факультета БГУ.
  • 1998—2002 — зам. декана юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент.
  • 2002—2003 — и. о. директора, директор Института права Башкирского государственного университета.
  • Сентябрь 2003 — июль 2008 — руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.
  • 27 августа 2008 — декабрь 2008 — директор Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике.
  • С 2009 — заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.
  • 19 сентября 2016 — подписал заявление об увольнении с поста заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.
  • 25 января 2017 — временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Московской области.
  • С 28 марта 2017 по 11 октября 2018 года — глава городского округа Красногорск Московской области.
  • С 11 октября 2018 года временно исполняющий обязанности главы Башкортостана.
  • Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Башкортостан.
  • Автор более 30 научных публикаций.
  • Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (с 7 мая 2009 года, согласно Указу Президента РФ № 520).
  • 1984—1989 — студент юридического факультета Башкирского государственного университета. 1992—1994 — магистрант Университета Билькент, Анкара, Турецкая республика.


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