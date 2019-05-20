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Иванова Ленара Хакимовна - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 41
Рубрика: Персоны
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Иванова Ленара Хакимовна - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Иванова Ленара Хакимовна

Должность: Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Организация: Правительство Республики Башкортостан
День рождения: 31 декабря 1969 года
Знак зодиака: Козерог
Телефон: +7 (347) 280-83-12
Факс: +7 (347) 250-46-78
Электронный адрес: priemnaya431@bashkortostan.ru

Дата и место рождения: 31 декабря 1968, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Трудовая биография:

  • 1990-1991 - заместитель председателя профкома студентов УАИ;
  • 1991-1993 - заведующий отделом республиканского центра культуры и досуга Совета Федерации профсоюзов РБ;
  • 1993-1996 - инструктор комиссии по социально-бытовым вопросам Совета Федерации профсоюзов РБ;
  • 1996-2002 - специалист, правовой инспектор отдела правовой защиты Совета Федерации профсоюзов РБ;
  • 2002-2004 - заведующий отделом социально-гуманитарных проблем Совета Федерации профсоюзов РБ;
  • 2004-2006 - секретарь Федерации профсоюзов РБ;
  • 2006-2010 - заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ;
  • с 2010 - министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Звания и награды:
- Почетная грамота Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
- Юбилейная медаль ФНПР "100 лет профсоюзам России" 
- Нагрудные знаки ФНПР "За активную работу в профсоюзах", "Отличник образования РБ", Федерации профсоюзов РБ "За активную работу в профсоюзах". Уфимский государственный авиационный технический университет, инженер-экономист; Башкирский государственный университет, юрист


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