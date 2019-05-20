Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 21
Рубрика: Персоны
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Комментарии (0)
Загрузка...
Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Фазрахманов Ильшат Ильдусович

Должность:
Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Телефон:
+7 (347) 280-83-08

Факс:
+7 (347) 250-46-78

Электронный адрес:
priemnaya437@bashkortostan.ru

График приема:

последняя пятница квартала - 17.00-18.00


Биография:

Родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.

В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар».

В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро».

В 2003–2008 годах – главный специалист отдела экономической политики, главный консультант отдела экономики, финансов и внешних связей Управления экономической и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2008–2010 годах – главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2010–2012 годах – заведующий сводно-аналитическим отделом, заместитель начальника управления – заведующий отделом инфраструктурного развития Контрольно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2015–2016 годах – глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

В 2016–2017 годах – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.


Курируемые сферы деятельности:

Ведет вопросы рационального использования недр, объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, обращения с отходами производства и потребления, функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Содействует развитию природоохранной науки, распространению передовых технологий, привлечению инвестиций в природоохранный комплекс.
Курирует деятельность:
  • Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан;
  • Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан;
  • Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан;
  • Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
  • Управления ветеринарии Республики Башкортостан;
  • Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.
Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с:
  • Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан;
  • Федеральным государственным бюджетным учреждением Станция агрохимической службы "Ишимбайская";
  • Федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
  • Федеральным государственным бюджетным учреждением Центр агрохимической службы "Башкирский";
  • Федеральным государственным бюджетным учреждением "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Башкортостан";
  • Башкирским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений";
  • филиалом федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Республики Башкортостан»;
  • башкирским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг»;
  • Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан;
  • Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан;
  • Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
  • Отделом инспекций в Республике Башкортостан Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
  • Отделом водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов;
  • федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Упоминание Ильшата Фазрахманова в новостях:
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Кугарчинский район 
Радий Хабиров в Кармаскалинском районе ознакомился с ходом весеннего сева 
В Чишминском районе заработал новый молочный завод 
В Башкирии может появиться фабрика по обработке и производству кожи 
В Башкирии высадят 91 га лесозащитных полос 
Башсельхозтехника подписала с Беларусью договор о производственно-техническом сотрудничестве 
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов 
В Аскинском районе может появиться комплекс по выращиванию и переработке рапса 
Конезаводчикам Башкирии в 2019 году государство выделит 89 млн рублей 
Радий Хабиров поручил разобраться с отсутствием управлений сельского хозяйства в некоторых районах 
Фермеры Башкирии получат грантовую поддержку на 1,1 млрд рублей 
В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции 
В Кушнаренковском районе на строительство крупного животноводческого комплекса планируют затратить 9,6 млрд рублей

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Персоны
АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Фархад Самедов назначен советником Главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса
Политика
Фархад Самедов назначен советником Главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса
Фархад Самедов покидает должность Полномочного представителя РБ при Президенте РФ
Политика
Фархад Самедов покидает должность Полномочного представителя РБ при Президенте РФ
Заместитель Премьер – министра Правительства Башкирии Андрей Трухан, ушел на больничный
Политика
Заместитель Премьер – министра Правительства Башкирии Андрей Трухан, ушел на больничный
Руслан Хабибов назначен министром спорта и молодежной политики РБ
Политика
Руслан Хабибов назначен министром спорта и молодежной политики РБ
Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
Общество
Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Общество
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Политика
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: