Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
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Фазрахманов Ильшат ИльдусовичДолжность:
Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
Телефон:
+7 (347) 280-83-08
Факс:
+7 (347) 250-46-78
Электронный адрес:
priemnaya437@bashkortostan.ru
График приема:последняя пятница квартала - 17.00-18.00
Биография:Родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.
В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар».
В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро».
В 2003–2008 годах – главный специалист отдела экономической политики, главный консультант отдела экономики, финансов и внешних связей Управления экономической и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2008–2010 годах – главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2010–2012 годах – заведующий сводно-аналитическим отделом, заместитель начальника управления – заведующий отделом инфраструктурного развития Контрольно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2015–2016 годах – глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
В 2016–2017 годах – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Курируемые сферы деятельности:Ведет вопросы рационального использования недр, объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, обращения с отходами производства и потребления, функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Содействует развитию природоохранной науки, распространению передовых технологий, привлечению инвестиций в природоохранный комплекс.
Курирует деятельность:
- Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан;
- Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан;
- Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан;
- Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;
- Управления ветеринарии Республики Башкортостан;
- Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан;
- Федеральным государственным бюджетным учреждением Станция агрохимической службы "Ишимбайская";
- Федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- Федеральным государственным бюджетным учреждением Центр агрохимической службы "Башкирский";
- Федеральным государственным бюджетным учреждением "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Башкортостан";
- Башкирским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений";
- филиалом федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Республики Башкортостан»;
- башкирским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг»;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан;
- Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан;
- Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Отделом инспекций в Республике Башкортостан Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Отделом водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов;
- федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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