Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Фазрахманов Ильшат Ильдусович

График приема:

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан+7 (347) 280-83-08+7 (347) 250-46-78последняя пятница квартала - 17.00-18.00





Биография:

Родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук.Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар».В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро».В 2003–2008 годах – главный специалист отдела экономической политики, главный консультант отдела экономики, финансов и внешних связей Управления экономической и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.В 2008–2010 годах – главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.В 2010–2012 годах – заведующий сводно-аналитическим отделом, заместитель начальника управления – заведующий отделом инфраструктурного развития Контрольно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.В 2015–2016 годах – глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.В 2016–2017 годах – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.





Курируемые сферы деятельности:

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан;

Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан;

Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан;

Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;

Управления ветеринарии Республики Башкортостан;

Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан;

Федеральным государственным бюджетным учреждением Станция агрохимической службы "Ишимбайская";

Федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

Федеральным государственным бюджетным учреждением Центр агрохимической службы "Башкирский";

Федеральным государственным бюджетным учреждением "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Башкортостан";

Башкирским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений";

филиалом федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Республики Башкортостан»;

башкирским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг»;

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан;

Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Республике Башкортостан;

Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Отделом инспекций в Республике Башкортостан Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Отделом водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов;

федеральным государственным бюджетным учреждением Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ведет вопросы рационального использования недр, объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, обращения с отходами производства и потребления, функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.Содействует развитию природоохранной науки, распространению передовых технологий, привлечению инвестиций в природоохранный комплекс.Курирует деятельность:Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с: