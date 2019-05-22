Тажитдинов Илшат Азаматович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Тажитдинов Илшат Азаматович

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Биография:

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан+7 (347) 280-83-14+7 (347) 250-46-78последний вторник квартала - 17.00-18.00Баймакский район Республики Башкортостан;20.05.1969;Башкирский государственный университет, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Доктор экономических наук.



Трудовая биография:

1987 – 1989 годы Служба в рядах Советской Армии;

1993 – 1994 годы Башкирский государственный университет, экономический факультет, стажер-исследователь;

1994 – 1997 годы Башкирский государственный университет, аспирант;

1997 – 1998 годы Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, научно-исследовательский и информационно-аналитический центр, научный сотрудник;

1998 – 2000 годы Администрация Президента Республики Башкортостан, отдел экономического развития информационно-аналитического управления, ведущий специалист, главный специалист;

2001 – 2001 годы Министерство финансов Республики Башкортостан, отдел финансирования социальной сферы и науки, заместитель начальника отдела;

2001 – 2004 годы Министерство финансов Республики Башкортостан, отдел финансирования образования, науки и культуры, начальник отдела;

2004 – 2008 годы Администрация Президента Республики Башкортостан, Управление экономического развития и социальной политики, начальник управления;

2008 – 2010 годы Управление Федерального казначейства по Республики Башкортостан,заместитель руководителя управления;

2010 – 2010 годы ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», первый проректор по экономике и финансам;

2010 – наст.время заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

Курируемые сферы деятельности:

Возглавляет Аппарат Правительства Республики Башкортостан и управляет его деятельностью. Устанавливает порядок работы структурных подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, формирует в установленном порядке проекты планов заседаний Правительства Республики Башкортостан и его Президиума, рассматривает внесенные в Правительство Республики Башкортостан проекты законов Республики Башкортостан, актов Главы Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан. Представляет на рассмотрение Правительства Республики Башкортостан материалы, связанные с назначением на должность и освобождением от должности заместителей руководителей республиканских органов исполнительной власти и присвоением им классных чинов. Решает вопросы прохождения государственной гражданской службы в Аппарате Правительства Республики Башкортостан, является распорядителем его финансовых средств, заключает хозяйственные и иные договоры.Ведет вопросы в области информационно-коммуникационных технологий, связи, развитие информационного общества, формирование электронного правительства, функционирования системы "Открытая Республика", архивного дела, обеспечивает проведение административной реформы в Республике Башкортостан, организует деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.



Курирует деятельность:

Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая Республика";

Управления по делам архивов Республики Башкортостан.

Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

Управлением федеральной почтовой связи Республики Башкортостан - филиалом ФГУП "Почта России"

Отделом Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в городе Уфе.

Взаимодействует с Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан.Координирует реализацию республиканских комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований Республики Башкортостан.Ведет вопросы организации и обеспечения контроля за исполнением законов Республики Башкортостан (по вопросам, отнесенным к компетенции Правительства Республики Башкортостан), решений и поручений Главы Республики Башкортостан, правовых актов Правительства Республики Башкортостан; организует взаимодействие с Администрацией Главы Республики Башкортостан, Секретариатом Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Башкортостан, а также ведает вопросами подготовки и рассмотрения законодательных актов во взаимодействии с Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан.Взаимодействует в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан с: