Киреев Михаил Юрьевич - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
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Киреев Михаил ЮрьевичДолжность:
Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
День рождения: 20 февраля 1975 года
Место рождения: Стерлитамак
Знак зодиака: Рыбы
Электронный адрес: mgkhrb@bashkortostan.ru
- Трудовую деятельность начал в 1993 году в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги, где работал помощником машиниста, мастером, инженером.
- В 2003–2005 годах – начальник участка ГУП «Гостранссигнал» РБ.
- В 2005–2007 годах – директор ГУП «Башхимпромэнерго» РБ.
- В 2007 году – заместитель исполнительного директора ООО «Фининвест Сервис».
- В 2007–2010 годах – директор ООО «Уралхимпромэнерго».
- В 2010–2011 годах – и.о. директора МУП «Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.
- В 2011–2015 годах – и.о. директора, директор МУП «Электрические сети» городского округа город Стерлитамак.
- В 2015–2017 годах – первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак по развитию и строительству.
- В 2017–2018 годах – первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области.
- Окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета.
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