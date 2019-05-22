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Киреев Михаил Юрьевич - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 48
Рубрика: Персоны
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Киреев Михаил Юрьевич - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Киреев Михаил Юрьевич

Должность:
Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

День рождения: 20 февраля 1975 года

Место рождения: Стерлитамак

Знак зодиака: Рыбы

Электронный адрес: mgkhrb@bashkortostan.ru 


  • Трудовую деятельность начал в 1993 году в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги, где работал помощником машиниста, мастером, инженером.
  • В 2003–2005 годах – начальник участка ГУП «Гостранссигнал» РБ.
  • В 2005–2007 годах – директор ГУП «Башхимпромэнерго» РБ.
  • В 2007 году – заместитель исполнительного директора ООО «Фининвест Сервис».
  • В 2007–2010 годах – директор ООО «Уралхимпромэнерго».
  • В 2010–2011 годах – и.о. директора МУП «Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.
  • В 2011–2015 годах – и.о. директора, директор МУП «Электрические сети» городского округа город Стерлитамак.
  • В 2015–2017 годах – первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак по развитию и строительству.
  • В 2017–2018 годах – первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области.
  • Окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. 
Упоминание Михаила Киреева в новостях:
В Башкирии министр ЖКХ Михаил Киреев проверил работу регоператоров по сбору и утилизации ТКО 
Михаила Киреева назначили министром ЖКХ Башкирии 
Команда Радия Хабирова: кого и на какие должности назначил врио Главы Башкирии 
В Башкирии Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ 

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