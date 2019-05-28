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Беляев Борис Владимирович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Добавлено: 28.05.19
Просмотров: 49
Рубрика: Персоны
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Беляев Борис Владимирович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Беляев Борис Владимирович

Должность:
Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Беляев Борис Владимирович родился 3 августа 1976 года в Кумертау. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный аграрный университет.

В 1999–2002 годах – юрист 10 разряда, начальник юридического отдела, заместитель директора по экономической безопасности Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза».

В 2002–2009 годах – начальник Кумертауского ГУ ФПС – филиала УФПС РБ, начальник ОСП Кумертауского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиала ФГУП «Почта России».

В 2009–2010 годах – первый заместитель главы Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

В 2010–2019 годах – глава Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Упоминание Бориса Беляева в новостях:
Олег Фролов возглавил администрацию города Кумертау 

Бывший мэр Кумертау Борис Беляев назначен новым вице-премьером Башкирии 
Мэр города Кумертау Борис Беляев уволился по собственному желанию 
Радий Хабиров признался, что не испытывает интереса к предвыборной кампании 
В Башкирии "Единая Россия" выдвинула 4 претендентов на должность Главы Республики 
Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций 
Система мониторинга "Инцидент" чутко следит за ответами чиновников в соцсетях 
В Кумертау от недобросовестного застройщика, являющегося сыном заместителя мэра по строительству, пострадали жители 

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