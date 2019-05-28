Беляев Борис Владимирович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

Беляев Борис Владимирович

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики БашкортостанБеляев Борис Владимирович родился 3 августа 1976 года в Кумертау. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный аграрный университет.

В 1999–2002 годах – юрист 10 разряда, начальник юридического отдела, заместитель директора по экономической безопасности Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза».



В 2002–2009 годах – начальник Кумертауского ГУ ФПС – филиала УФПС РБ, начальник ОСП Кумертауского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиала ФГУП «Почта России».



В 2009–2010 годах – первый заместитель главы Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.



В 2010–2019 годах – глава Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.



Упоминание Бориса Беляева в новостях:

Олег Фролов возглавил администрацию города Кумертау