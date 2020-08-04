Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Анна Таболина назначена заместителем министра семьи и труда Республики Башкортостан

Анна Таболина назначена заместителем министра семьи и труда Республики Башкортостан

Анна Таболина назначена заместителем министра семьи и труда Республики Башкортостан

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 04 авг 2020 | 11:15

Сегодня, 4 августа, стало известно о новом назначении в правительстве Башкирии. Заместителем министра семьи, труда стала Анна Таболина.



Она окончила Башкирский государственный университет. Как стало известно, свою трудовую деятельность Анна начинала с должности помощника воспитателя ночного дежурства в детском доме № 10. Затем работала специалистом в пресс-центре Федерации профсоюзов республики. С 2011 года работала начальником сводно-информационного отдела Министерства труда.

Гузель Мирошниченко возглавила Федерацию профсоюзов Башкирии

Читайте также:

Гузель Мирошниченко возглавила Федерацию профсоюзов Башкирии
— В должности заместителя министра Анна Николаевна Таболина будет курировать вопросы семейной политики, осуществлять контроль деятельности органов опеки и попечительства, детских учреждений системы министерства, развития благотворительности, координации мероприятий и работы пресс-службы, — сообщается в пресс-службе министерства.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: официальный сайт Министерства семьи, труда и социальный защиты

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: