Анна Таболина назначена заместителем министра семьи и труда Республики Башкортостан

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 04 авг 2020 | 11:15

Сегодня, 4 августа, стало известно о новом назначении в правительстве Башкирии. Заместителем министра семьи, труда стала Анна Таболина.







Она окончила Башкирский государственный университет. Как стало известно, свою трудовую деятельность Анна начинала с должности помощника воспитателя ночного дежурства в детском доме № 10. Затем работала специалистом в пресс-центре Федерации профсоюзов республики. С 2011 года работала начальником сводно-информационного отдела Министерства труда.

— В должности заместителя министра Анна Николаевна Таболина будет курировать вопросы семейной политики, осуществлять контроль деятельности органов опеки и попечительства, детских учреждений системы министерства, развития благотворительности, координации мероприятий и работы пресс-службы, — сообщается в пресс-службе министерства.

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Фото: официальный сайт Министерства семьи, труда и социальный защиты