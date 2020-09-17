Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Андрей Назаров назначен на должность премьер-министра Башкирии

Андрей Назаров назначен на должность премьер-министра Башкирии

Андрей Назаров назначен на должность премьер-министра Башкирии

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 17 сен 2020 | 12:13

Премьер-министром правительства Башкирии назначили Андрея Назарова, который до сегодняшнего момента занимал должность первого вице-премьера. Его кандидатуру на пост поддержали 96 депутатов. Двое воздержались, голосов против не было.



Биографическая справка, опубликованная на сайте правительства Башкирии:
Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.

В 1998 году его избрали депутатом городского совета Сибая.

В 1998–2004 годах руководил представительством Башкирии в Магнитогорске Челябинской области.

В 2001–2006 годах — председатель правления башкирского торгово-промышленного союза.

В 2003 году избрали депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ.

В 2005 году назначили председателем Ассоциации организаций предпринимательства Башкирии.

В 2006 году стал руководителем Центра стратегических разработок при президенте Башкирии.

В 2007–2011 годах — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

В 2010 году избрали заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2014 года — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: