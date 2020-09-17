Андрей Назаров назначен на должность премьер-министра Башкирии
аппарат Правительства Республики Башкортостан | 17 сен 2020 | 12:13
Премьер-министром правительства Башкирии назначили Андрея Назарова, который до сегодняшнего момента занимал должность первого вице-премьера. Его кандидатуру на пост поддержали 96 депутатов. Двое воздержались, голосов против не было.
Биографическая справка, опубликованная на сайте правительства Башкирии:
Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.
В 1998 году его избрали депутатом городского совета Сибая.
В 1998–2004 годах руководил представительством Башкирии в Магнитогорске Челябинской области.
В 2001–2006 годах — председатель правления башкирского торгово-промышленного союза.
В 2003 году избрали депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ.
В 2005 году назначили председателем Ассоциации организаций предпринимательства Башкирии.
В 2006 году стал руководителем Центра стратегических разработок при президенте Башкирии.
В 2007–2011 годах — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
В 2010 году избрали заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
С 2014 года — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия».