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В Уфе представили нового вице-мэра города

В Уфе представили нового вице-мэра города

Уфа | 22 сен 2020 | 10:26

Сегодня, 22 сентября, в администрации Уфы состоялось оперативное совещание. На встрече Ульфат Мустафин официально объявил имя нового вице-мэра столицы. Им стал Радмил Муслимов. Ранее он занимал должность начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.



— В связи с переходом Хусаинова Салавата Сахиевича на другую работу, исполняющим обязанности первого заместителя глав администрации города Уфы назначен Муслимов Радмил Афтахтдинович. Пожелаем ему успехов и удачи, — сказал Ульфат Мустафин.

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О том, что Салават Хусаинов готовится сложить полномочия, стало известно 29 июля. Бывший вице-мэр принял участие в дополнительных выборах депутатов Государственного собрания – Курултая РБ. Стоит отметить, что Салават Хусаинов занимал должность первого заместителя главы администрации с августа 2014 года.

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Источник: proural.info
Фото: globalufa.ru

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