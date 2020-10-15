Алексей Гусев назначен министром торговли и услуг Республики Башкортостан

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 15 окт 2020 | 19:04

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Гусева министром торговли и услуг Республики Башкортостан, освободив его от занимаемой должности.







Справка:

Гусев Алексей Николаевич родился 17 января 1982 года в г. Коломна Московской области. Окончил Коломенский государственный педагогический институт.

В 1999–2005 годах – тренер-преподаватель ДЮСШ Управления образования г. Коломна (Московская область).

В 2005–2012 годах – менеджер, руководитель группы отдела продаж ООО «Телеком ТЗ» (Москва).

В 2012–2014 годах – исполнительный директор ООО «Интраск» (Москва).

В 2014 году – генеральный директор ООО «Авангард-М», генеральный директор ООО «Паритет-МСК» (Москва).

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Фото: pravitelstvorb.ru

В 2014–2016 годах – заместитель генерального директора, генеральный директор муниципального оптово-розничного торгового предприятия «АнЗаСт» (г. Химки, Московская область).В 2016–2018 годах – первый заместитель директора, директор МБУ «Комбинат школьного питания» (г. Химки, Московская область)В 2019 году – первый заместитель председателя, и.о. председателя Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей.В 2019–2020 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.