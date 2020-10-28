Артур Зарипов возглавил администрацию Бижбулякского района

руководство городов и районов | 28 окт 2020 | 16:18

В Бижбулякском районе Башкирии назначили главу администрации района. Этот пост занял Артур Зарипов, который ранее работал замом, сообщает пресс-служба администрации.



«Решением Совета муниципального района Бижбулякский район главой администрации района назначен Артур Зарипов, ранее работавший заместителем главы», – отмечается в пресс-службе администрации.







Экс-глава района Наил Гатауллин, который руководит администрацией с 1999 года, покинул свой пост по собственному желанию. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин вручил ему орден «За заслуги перед республикой» первой степени.





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