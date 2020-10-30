Вилдан Ситдиков назначен главой администрации Нуримановского района
руководство городов и районов | 30 окт 2020 | 14:25
29 октября, в администрации Нуримановского района Башкирии состоялось второе заседание совета, на котором Вилдан Ситдиков был назначен главой муниципалитета.
Ранее Вилдан Ситдиков занимал должность заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ. Бывшего руководителя Нуримановского района Азамата Нусратуллина поблагодарили за многолетнюю успешную работу и вручили государственную награду республики — Орден «Салавата Юлаева». Также ему присвоили звание «Почетный гражданин Нуримановского района РБ».
Вилдан Ситдиков родился в 1983 году в посёлке Красный ключ. В 2005 году стал выпускником УГНТУ. Трудовую деятельность начал годом ранее. С 2010 по 2011 год возглавлял отдел архитектуры, был и. о. заместителя главы администрации Нуримановского района. В 2011 году стал замом главы района по строительству и ЖКХ.
Ранее сообщалось о том, что Артур Зарипов возглавил администрацию Бижбулякского района.