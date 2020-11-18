Айрат Сабиров назначен заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

Заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству РБ назначен Айрат Сабиров. Соответствующее распоряжение подписал 17 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров.
Айрат Сабиров уроженец Благовещенска. Родился в 1984 году. Выпускник УГАТУ. После окончания университета работал инженером на «Уфимском тепловозоремонтном заводе». Затем стал заместителем начальника цеха.
Следующим местом работы стало ООО «Башминералресурс», где Айрат Маратович занимал должность заместителя генерального директора по логистике.
Участвовал и победил в кадровом проекте «Лидеры Башкортостана».