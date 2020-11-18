Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Айрат Сабиров назначен заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

Айрат Сабиров назначен заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

Айрат Сабиров назначен заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 18 ноя 2020 | 10:23

Заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству РБ назначен Айрат Сабиров. Соответствующее распоряжение подписал 17 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров.



Айрат Сабиров уроженец Благовещенска. Родился в 1984 году. Выпускник УГАТУ. После окончания университета работал инженером на «Уфимском тепловозоремонтном заводе». Затем стал заместителем начальника цеха.

Следующим местом работы стало ООО «Башминералресурс», где Айрат Маратович занимал должность заместителя генерального директора по логистике.

Участвовал и победил в кадровом проекте «Лидеры Башкортостана».

Алексей Гусев назначен министром торговли и услуг Республики Башкортостан

Читайте также:

Алексей Гусев назначен министром торговли и услуг Республики Башкортостан
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ в ведении Айрата Сабирова будет работа железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: