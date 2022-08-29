14:09, 29 авг 2022

В Башкирии назначили нового заместителя министра культуры Башкирии. Им стал Алмаз Саетов, сообщается на сайте ведомства.



Чиновник будет отвечать за профессиональное искусство и творческие проекты Минкульта. Известно, что он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «Актерское искусство». Также Алмаз Саетов прошел профессиональную переподготовку в БАГСУ.



Ранее он возглавлял Башкирский государственный театр кукол, Башдрамтеатр имени Мажита Гафури, ГКЗ «Башкортостан», ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова. Алмаз Саетов является заслуженным работником культуры Башкирии.

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