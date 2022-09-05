В Башкирии назначили нового замминистра экологии

19:37, 05 сен 2022

Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии назначен Шамиль Фаррахов. Об этом сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ведомства.







Шамиль Фаррахов родился 10 сентября 1973 года в городе Октябрьский. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Экономическое и социальное планирование» и Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция».



В 1995–2011 годах работал на различных должностях в системе МВД по республике. В 2011 году стал заместителем директора МАУ «Благоустройство» Башкирии, а затем — замдиректора МУП «ДорСтройРемонт». С 2012-го по 2015-й трудился на должности генерального директора ООО «ГРААЛЬ».





В 2015–2020 годах был вице-мэром Октябрьского по вопросам жизнеобеспечения. В 2020-м назначен главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления Управления главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями региона.



— С 26 августа 2022 года — заместитель министра природопользования и экологии республики, — рассказали в Минэкологии.

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Фото: Министерство природопользования и экологии Башкирии