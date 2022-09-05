Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Персоны в Башкирии »

В Башкирии назначили нового замминистра экологии

В Башкирии назначили нового замминистра экологии

19:37, 05 сен 2022

Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии назначен Шамиль Фаррахов. Об этом сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ведомства.



Шамиль Фаррахов родился 10 сентября 1973 года в городе Октябрьский. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Экономическое и социальное планирование» и Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция».

В 1995–2011 годах работал на различных должностях в системе МВД по республике. В 2011 году стал заместителем директора МАУ «Благоустройство» Башкирии, а затем — замдиректора МУП «ДорСтройРемонт». С 2012-го по 2015-й трудился на должности генерального директора ООО «ГРААЛЬ».


В 2015–2020 годах был вице-мэром Октябрьского по вопросам жизнеобеспечения. В 2020-м назначен главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления Управления главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями региона.

— С 26 августа 2022 года — заместитель министра природопользования и экологии республики, — рассказали в Минэкологии.

Читайте также:

В Башкирии назначили председателя госкомитета республики по жилстройнадзору
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Министерство природопользования и экологии Башкирии
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Читайте также

Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
Общество в Башкирии
Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Искандер Ахметвалеев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан
Политика в Башкирии
Искандер Ахметвалеев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан
Азат Басыров назначен замминистра природопользования и экологии Башкирии
Политика в Башкирии
Азат Басыров назначен замминистра природопользования и экологии Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: