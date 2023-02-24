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В Уфе на камеры попал момент падения девушки из окна высотки

В Уфе на камеры попал момент падения девушки из окна высотки

11:49, 24 фев 2023

По соцсетям разошлось видео с моментом падения под окна высотки человека, которого спустя несколько минут уносят трое парней. Автор утверждает, что это произошло вчера вечером в микрорайоне Кузнецовский Затон.



Судя по записи, всё произошло около 11 часов вечера. В комментарии указано, что из окна 10-го этажа дома 9 на улице Бородинской выпала девушка. Она попадает в глубокий сугроб, а спустя примерно полторы минуты к месту подбегает парень в одной футболке, без верхней одежды.


За несколько метров до места падения молодой человек останавливается и словно в отчаянии стряхивает руками. Только после этого он осмеливается приблизиться к девушке. Он поднимает ее корпус и прижимает к себе, в это время появляются еще двое парней. Они по очереди снимают с себя куртки, чтобы завернуть девушку, потом пытаются до кого-то дозвониться. Один из парней исчезает, и двое других то ли спорят, то ли просто чересчур эмоционально беседует. Спустя примерно семь минут возвращается третий друг, он уже на машине. Девушку увозят с места. Всё это происходит в течение 9 минут.

Как это ни поразительно, но девушка выжила. По некоторым данным ей 20 лет, и сейчас она в больнице под наблюдением врачей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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