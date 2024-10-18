В Башкирии найден мертвым пропавший юноша
11:19, 18 окт 2024
В Татышлинском районе Башкирии завершились поиски молодого человека, исчезнувшего 2 октября. К сожалению, он был найден мертвым. Печальную новость сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» в своей группе ВКонтакте.
Напомним, юноша пропал в селе Нижнебалтачево. Он ушел из дома и не вернулся. Обстоятельства его исчезновения и причина смерти пока остаются неизвестными.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: «БашРегионСпас»
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