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В Башкирии найден мертвым пропавший юноша

В Башкирии найден мертвым пропавший юноша

11:19, 18 окт 2024

В Татышлинском районе Башкирии завершились поиски молодого человека, исчезнувшего 2 октября. К сожалению, он был найден мертвым. Печальную новость сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» в своей группе ВКонтакте.

Напомним, юноша пропал в селе Нижнебалтачево. Он ушел из дома и не вернулся. Обстоятельства его исчезновения и причина смерти пока остаются неизвестными.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: «БашРегионСпас»
Теги: Татышлинский район происшествия поиск
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