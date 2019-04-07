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Врио Главы Башкирии Радий Хабиров не принял участие в субботнике и объяснил почему

Добавлено: 07.04.19
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Рубрика: Политика
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Врио Главы Башкирии Радий Хабиров не принял участие в субботнике и объяснил почему

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров поделился со своими подписчиками итогами субботника, подчеркнув, что не считает такие мероприятия пережитком прошлого, сообщает сайт Newsbash.ru.

— По республике вышло 15960 организаций, 319 тысяч человек, 3056 единиц техники, которые собрали 110 261 м3 мусора! — констатировал Радий Хабиров. — Мне известно мнение, что «субботник — пережиток прошлого», и что пусть дворники убираются. Но мусорят не только дворники. Мы никак не привыкнем относиться к общему пространству как к зоне своей ответственности. И пусть меня ругают либерально настроенные горожане — субботники мы проводить будем, и очень активно. Между прочим, и в западных странах люди очень охотно вместе бесплатно борются за чистоту. Мои коллеги из администрации и правительства сегодня поработали с хорошим настроением, как и все остальные волонтёры. Я бы с ними вместе нес сегодня ленинское бревно, но вызвали на совещание в Правительство России. На следующих субботниках — увидимся! Всем, принявшим участие — огромное спасибо!!!

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