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Анвар Абдрафиков временно возглавил администрацию Стерлитамакского района

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 187
Рубрика: Политика
Теги: Стерлитамакский район
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Анвар Абдрафиков временно возглавил администрацию Стерлитамакского района

Исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района стал Анвар Абдрафиков. Об этом стало известно сегодня, 8 апреля, на оперативном совещании в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На должность главы администрации Стерлитамакского района сейчас объявлен конкурс.

Справка:
Абдрафиков Анвар Равилович. Родился 12 августа 1954 года в г.Стерлитамак БАССР. Закончил Стерлитамакский государственный педагогический институт (1972 – 1975 гг.) и Уральский социально-политический институт г. Свердловск. 

С 1975 по 1981 год работал инструктором организационного отдела Стерлитамакского РК ВЛКСМ, а с 1981 по 1987 годы - секретарем парткома совхоза «Рощинский». В 1987 году переведен на работу заместителем директора по учебной части в Стерлитамакский совхоз-техникум.

А.Абдрафиков награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Салавата Юлаева» и «За заслуги перед Республикой Башкортостан», имеет Почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», кандидат сельскохозяйственных наук, депутат районного Совета нескольких созывов. 
Звание «Почетный гражданин Стерлитамакского района» присвоено в 2009 году. 

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