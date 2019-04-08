Анвар Абдрафиков временно возглавил администрацию Стерлитамакского района
Комментарии (0)
Загрузка...
Исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района стал Анвар Абдрафиков. Об этом стало известно сегодня, 8 апреля, на оперативном совещании в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Юлай Ильясов возглавит администрацию Куюргазинского района
Справка:
Абдрафиков Анвар Равилович. Родился 12 августа 1954 года в г.Стерлитамак БАССР. Закончил Стерлитамакский государственный педагогический институт (1972 – 1975 гг.) и Уральский социально-политический институт г. Свердловск.
С 1975 по 1981 год работал инструктором организационного отдела Стерлитамакского РК ВЛКСМ, а с 1981 по 1987 годы - секретарем парткома совхоза «Рощинский». В 1987 году переведен на работу заместителем директора по учебной части в Стерлитамакский совхоз-техникум.
А.Абдрафиков награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Салавата Юлаева» и «За заслуги перед Республикой Башкортостан», имеет Почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», кандидат сельскохозяйственных наук, депутат районного Совета нескольких созывов.
Звание «Почетный гражданин Стерлитамакского района» присвоено в 2009 году.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Политика
Юлай Ильясов возглавит администрацию Куюргазинского района
Политика
Глава Дюртюлинского района Башкирии Ринат Хайруллин ушел в отставку
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Михаила Киреева назначили министром ЖКХ Башкирии
Политика
Команда Радия Хабирова: кого и на какие должности назначил врио Главы Башкирии
Политика
В Башкирии Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ
Политика
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Здравоохранение
Бывший глава Минздрава Анвар Бакиров вернулся к преподавательской деятельности