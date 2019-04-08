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В Башкирии объявлен запрет на распитие алкоголя во время празднования Сабантуев

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии объявлен запрет на распитие алкоголя во время празднования Сабантуев

Радий Хабиров запретил жителям Башкирии пить алкоголь во время проведения сабантуев, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Я не знаю, как сейчас проходят сабантуи, но мои впечатления еще со времен, когда я на них ходил молодым человеком, и после, уже взрослым, — море бутылок от пива и другого алкоголя. Сейчас как они проходят? Мы запрещаем на сабантуях пить алкоголь или нет? — врио Главы РБ задал вопрос своим подчиненным.
Услышав отрицательный ответ, он поручил ввести запрет на алкоголь на сабантуях.

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