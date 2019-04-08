В Башкирии объявлен запрет на распитие алкоголя во время празднования Сабантуев
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров запретил жителям Башкирии пить алкоголь во время проведения сабантуев, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Я не знаю, как сейчас проходят сабантуи, но мои впечатления еще со времен, когда я на них ходил молодым человеком, и после, уже взрослым, — море бутылок от пива и другого алкоголя. Сейчас как они проходят? Мы запрещаем на сабантуях пить алкоголь или нет? — врио Главы РБ задал вопрос своим подчиненным.Услышав отрицательный ответ, он поручил ввести запрет на алкоголь на сабантуях.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество
В районах Башкирии пройдут сходы граждан против нелегального алкоголя
Политика
Радий Хабиров поручил чиновникам продумать развитие транспортной инфраструктуры
Экономика
Автозаправкам разрешили зарабатывать на продаже алкоголя
Общество
В Уфе в более чем 1000 местах запретили продавать алкоголь
Общество
Депутаты Башкирии предлагают изменить правила продажи алкоголя
Общество / Человек и закон
В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя
Общество
В Башкирии определен график проведения сабантуев-2017
Общество / Это интересно
Ученые из США установили, как правильно пить кофе