В Башкирии объявлен запрет на распитие алкоголя во время празднования Сабантуев

Радий Хабиров запретил жителям Башкирии пить алкоголь во время проведения сабантуев, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Я не знаю, как сейчас проходят сабантуи, но мои впечатления еще со времен, когда я на них ходил молодым человеком, и после, уже взрослым, — море бутылок от пива и другого алкоголя. Сейчас как они проходят? Мы запрещаем на сабантуях пить алкоголь или нет? — врио Главы РБ задал вопрос своим подчиненным.

Услышав отрицательный ответ, он поручил ввести запрет на алкоголь на сабантуях.