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Глав районов Башкирии будут оценивать по количеству ям загруженных на онлайн-карту ямочного ремонта

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Политика
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Глав районов Башкирии будут оценивать по количеству ям загруженных на онлайн-карту ямочного ремонта

Радий Хабиров назвал еще один критерий, по которому будет оценивать работу глав муниципалитетов Башкирии — количество ям на дорогах, информацию о которых они загрузят на интерактивную карту ямочного ремонта РБ. Об этом врио Главы РБ сказал во время оперативного совещания в правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Ваша работа будет положительно оцениваться, когда вы покажете больше ям, — руководитель республики обратился к главам городов и районов. — Не бойтесь их показывать, тогда мы будем понимать, что вы ответственно к этому относитесь.
Также Радий Хабиров обратился к и.о. министра ЖКХ Михаилу Кирееву и напомнил ему об одной из задач министерства.
— После того как информация о ямах будет загружена в систему, вы должны дать главам муниципалитетов срок, чтобы они эти ямы ликвидировали, — вот в чем задача МинЖКХ, организуйте эту работу, — добавил врио Главы РБ.

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