Мэрия Уфы попросила водителей помыть свои автомобили

Сегодня на оперативке в мэрии Уфы проводивший совещание заместитель главы администрации города Салават Хусаинов обратился к автовладельцам и сотрудникам ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Обращаюсь ко всем автолюбителям. Вспомните свои первые машины, «жигуленки», вокруг которых с тряпочками бегали и протирали по два раза на дню, а сейчас дорогие машины заляпаны килограммами грязи», - посетовал Салават Хусаинов.

«Проведите работу с водителями чтобы машины помыли», - попросил Хусаинов.

Он отметил, что сейчас по дорогам ездят настолько грязные машины, что не видно даже лобовых стекол. В том числе – и дорогие авто.Он попросил заняться этим вопросом и сотрудников ГИБДД.