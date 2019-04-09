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Мэрия Уфы попросила водителей помыть свои автомобили

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Политика
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Мэрия Уфы попросила водителей помыть свои автомобили

Сегодня на оперативке в мэрии Уфы проводивший совещание заместитель главы администрации города Салават Хусаинов обратился к автовладельцам и сотрудникам ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Он отметил, что сейчас по дорогам ездят настолько грязные машины, что не видно даже лобовых стекол. В том числе – и дорогие авто.
«Обращаюсь ко всем автолюбителям. Вспомните свои первые машины, «жигуленки», вокруг которых с тряпочками бегали и протирали по два раза на дню, а сейчас дорогие машины заляпаны килограммами грязи», - посетовал Салават Хусаинов.
Он попросил заняться этим вопросом и сотрудников ГИБДД.
«Проведите работу с водителями чтобы машины помыли», - попросил Хусаинов.

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