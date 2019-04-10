Руководство Учалинского района упустила шанс получить статус ТОСЭР
Комментарии (0)
Загрузка...
Выступая вчера перед депутатами Курултая, врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил недальновидность «прежней управленческой команды» Учалинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Полагаю, что новое руководство администрации сделает из этого выводы», - заявил Хабиров. Он также попросил всех «ориентироваться на лучший опыт» в этом вопросе, например, на Кумертау. Там с момента создания ТОСЭР появилось 10 резидентов, создана 1 000 рабочих мест и вложено почти 2 млрд рублей инвестиций.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Экономика
В Башкирии 175 млрд рублей направят на улучшение жизни населения
Образование
В Башкирии в 2019 году предстоит построить 21 школу
Политика
Фарит Давлетгареев уволился с поста главы Учалинского района
Экономика
В Кумертау с участием китайского инвестора построят завод фиброцементных плит
Экономика
В Нефтекамске, Благовещенске и Белорецке создадут территорию опережающего развития
Экономика
В Белебее будут производиться светодиодные лампы
Экономика
В Кумертау будет производиться высокотехнологичное нефтепромысловое оборудование
Общество
Кумертау стал лучшим моногородом в России