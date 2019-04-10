Руководство Учалинского района упустила шанс получить статус ТОСЭР

Выступая вчера перед депутатами Курултая, врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил недальновидность «прежней управленческой команды» Учалинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



По его словам, в Учалах могла появиться шестая по счету территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), но шанс был упущен – как раз из-за «недальновидности» руководства.«Полагаю, что новое руководство администрации сделает из этого выводы», - заявил Хабиров. Он также попросил всех «ориентироваться на лучший опыт» в этом вопросе, например, на Кумертау. Там с момента создания ТОСЭР появилось 10 резидентов, создана 1 000 рабочих мест и вложено почти 2 млрд рублей инвестиций.