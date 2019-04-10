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Руководство Учалинского района упустила шанс получить статус ТОСЭР

Добавлено: 10.04.19
Просмотров: 108
Рубрика: Политика
Теги: Учалинский район
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Руководство Учалинского района упустила шанс получить статус ТОСЭР

Выступая вчера перед депутатами Курултая, врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил недальновидность «прежней управленческой команды» Учалинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По его словам, в Учалах могла появиться шестая по счету территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), но шанс был упущен – как раз из-за «недальновидности» руководства.

«Полагаю, что новое руководство администрации сделает из этого выводы», - заявил Хабиров. Он также попросил всех «ориентироваться на лучший опыт» в этом вопросе, например, на Кумертау. Там с момента создания ТОСЭР появилось 10 резидентов, создана 1 000 рабочих мест и вложено почти 2 млрд рублей инвестиций.

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