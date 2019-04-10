В Башкирии в отношении недобросовестных работодателей будут применять жёсткие санкции
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В минувший понедельник врио главы Башкирии Радий Хабиров провел заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Главной темой встречи стали долги по зарплатам перед жителями республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Радий Хабиров отметил, что часто процедура банкротства применяется в случае ухода от уплаты налогов, рейдерства и увода собственности.
– Необходимо пресекать такие нарушения, не допускать преднамеренного банкротства, сказал он.- В отношении недобросовестных работодателей нужно применять самые жёсткие санкции, возбуждать уголовные дела.
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