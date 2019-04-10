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В Башкирии в отношении недобросовестных работодателей будут применять жёсткие санкции

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии в отношении недобросовестных работодателей будут применять жёсткие санкции

В минувший понедельник врио главы Башкирии Радий Хабиров провел заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Главной темой встречи стали долги по зарплатам перед жителями республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В конце прошлого года глава региона потребовал от руководителей министерств и ведомств добиться снижения долгов перед людьми. Всего за две недели до нового года общая сумма задолженности снизилась с 635,5 миллиона до 500 миллионов рублей. Но продолжить положительную динамику не удалось. Так, 1 марта работодатели задолжали 11 тысячам сотрудников почти 583 миллиона рублей. Из них 362 миллиона рублей невыплаченных зарплат приходится на предприятия-банкроты и убыточные организации.

Радий Хабиров отметил, что часто процедура банкротства применяется в случае ухода от уплаты налогов, рейдерства и увода собственности.
– Необходимо пресекать такие нарушения, не допускать преднамеренного банкротства, сказал он.- В отношении недобросовестных работодателей нужно применять самые жёсткие санкции, возбуждать уголовные дела.

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