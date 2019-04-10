Дмитрий Медведев приедет и посмотрит, в каком направлении двигается образование в Башкирии

В данный момент в столице России проходит Московский международный салон образования, в рамках которого организованы форумы и выставки. Мероприятие продлится до 14 апреля. Представлять Башкирию отправилась Ленара Иванова, и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ. В рамках салона ей удалось пообщаться с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.



Ленара Хакимовна рассказала Дмитрию Анатольевичу о развитии образования в Башкирии, отметив, что сейчас республика двигается в хорошем направлении. Также и.о. министра попросила у председателя правительства РФ поддержки в некоторых вопросах. Короткое видео со встречи чиновница выложила на своей странице в социальных сетях.

— Я рад. Приеду, посмотрю как-нибудь. Все понятно, мы вас услышали, — заключил Дмитрий Медведев.