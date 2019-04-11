Башкирия представила свой инвестпотенциал предпринимателям Австрии

10 апреля для бизнес-сообщества Австрии и Башкирии выдался волнительным. Все потому, что делегация республики во главе с Радием Хабировым представила инвестпотенциал региона местному местным предпринимателям. Говоря о вложениях в экономику Башкирии, политик пообещал даже заговорить на венском диалекте, если инвестиции из Австрии превысят 5 миллиардов евро, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Башкортостан ведет активную политику по привлечению инвестиции. Для предприятий, принявших решение открыть у нас свой бизнес, действует льготное налогообложение. Возмещаются затраты на создание объектов инфраструктуры, представляется преимущество в аренде земельных участков, работают финансовые институты поддержки. Предприятия республики вкладывают в ее экономику ежегодно порядка 3 миллиардов евро. Я обещаю вам, если австрийские инвестиции в Республику Башкортостан превысит пять миллиардов евро, обязуюсь заговорить на венском диалекте, — заявил политик.

— Говорят, что здесь есть поговорка у вас, которая звучит так: «австрийцам повезло жить в стране, где другие мечтают провести отдых». Но с другой стороны, а где вам отдыхать-то? Вот ответ на вопрос : мы уверены, что если вы приедете в Башкортостан, посмотрите его, то поймете, что это лучший регион среди субъектов Российской Федерации. И станете не просто туристами на один раз, а нашими коллегами по развитию бизнеса и инвестициям, — отметил Андрей Назаров.

Также стало известно об открытии прямых рейсов из Уфы в Вену и обратно 3 июня. Туристы из Башкирии и Австрии смогут воспользоваться дешевыми билетами до конца августа. Перелеты будет субсидировать бюджет республики.В числе делегатов из республики был и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Он рассказал о туристическом потенциале региона. Кроме того, по словам политика, Башкирия – идеально подойдет для австрийцев, чтобы провести отпуск.