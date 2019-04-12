Радий Хабиров поручил усилить пропаганду экологических субботников

На оперативке в правительстве Башкирии врио главы РБ Радий Хабиров посетовал на недостаточную уборку в ходе минувшего субботника, сообщает сайт Newsbash.ru.



«На работу вышла часть наших жителей, но, как я понимаю, как мне докладывают с разных территорий, дворовая уборка осуществлялась слабо, во дворы люди не вышли, чтобы самим их очистить», – сказал руководитель региона.

«Там довольно много мусора. Активизируйте работу управляющих компаний, пропагандистскую работу», – заключил Радий Хабиров.

Он отметил, что считает это «недостатком пропагандистской работы», и попросил отработать этот вопрос, чтобы чисто стало не только в парках и скверах, но и во дворах.