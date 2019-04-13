Радий Хабиров: башкирский язык должен присутствовать во всех сферах деятельности

Временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров предложил тиражировать в районные и городские советы опыт депутатов законодательного собрания республики, которые начали выступать на башкирском языке. По мнению руководителя региона, государственный язык Башкирии должен присутствовать во всех сферах деятельности. Об этом г-н Хабиров заявил на первом всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, сообщает сайт Newsbash.ru.



– Это очень важный процесс, который постепенно будет набирать обороты. - сказал Радий Фаритович об опыте региональных депутатов, выступающих на башкирском. - Чтобы все видели, что наш государственный язык присутствует во всех сферах деятельности. При этом мы должны создать удобную инфраструктуру, чтобы те люди, которые не понимают по-башкирски, имели возможность получить качественный перевод.

- Наша задача – вместе оценить произошедшие серьёзные изменения в нашей жизни, науке, методике преподавания и сообразно текущей ситуации подумать, что мы можем сделать для сохранения и развития языка, – обратился руководитель региона к учителям башкирского. – Очень важно, чтобы в обществе было ощущение важности, нужности, востребованности башкирского языка. Нашим детям нужно объяснять простую вещь: открывая для себя башкирский язык, вы открываете дверь в тюркоязычную культуру, огромный тюркоязычный мир. Это большое конкурентное преимущество.

- Вы, наверное, знаете, что я родился в деревне Сайраново Ишимбайского района, - рассказал он. - До пяти лет мы жили там, а потом родители переехали в город. Я пошёл в городскую школу, где обучался и общался только на русском языке. И так потихоньку начал забывать свой родной язык. Сейчас мне 55 лет. Вы знаете, что последние 10 лет я жил в Москве, где также общался только на русском языке. Вот так родной язык теряется, забывается. Таких, как я, много – тысячи. Но хочу сказать одно – мы возвращаемся на свою малую родину, к родному языку.

- Есть у меня ещё одна мысль, - поделился Радий Фаритович. - Давайте не отталкивать тех, кто знает хотя бы одно слово на башкирском языке. На мой взгляд, их, наоборот, надо поддерживать. Мы должны создать такую атмосферу, в которой бережно будем хранить любые различия, а не придираться к акцентам. Надо очень бережно относиться к тем, кто хоть немного знает башкирский язык.

По мнению Радия Хабирова, «изучение родных языков надо делать модным, престижным».Г-н Хабиров сам выступил перед учителями на национальном наречии, попросив не ставить ему двойку за башкирский язык.Глава РБ предложил педагогам найти ответы на вопросы: как эффективно обучать наших детей родному башкирскому языку, по какой не сложной, но в то же время эффективной методике обучать башкирскому языку и как сделать модным изучение башкирского языка?Между тем, на съезде стало известно, что в ближайшие пять лет в республике откроется 12 школ с углубленным изучением башкирского, русского и английского языков в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Ишимбае, Туймазах, Дюртюлях, Дуванском, Белорецком и Абзелиловском районах.Также сегодня министерство образования РБ совместно с Минобрнауки России «проработает» возможность включения межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе в перечень всероссийских олимпиад и получения дополнительных баллов при поступлении в вузы для ее победителей. Кроме того, будет учреждена специальная премия руководителя региона для победителей всероссийских, межрегиональных олимпиад и конкурсов по родным языкам.Увеличится размер премии главы республики победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» до 100 тысяч рублей, а для финалистов – до 50 тысяч рублей. Лучшим учителям и преподавателям башкирского и русского языка планируется поднять до 100 тысяч рублей денежное поощрение от правительства РБ.