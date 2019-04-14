Главы сельских поселений северо-востока Башкирии провели третий мозговой штурм

Сегодня в санатории «Янган-тау» прошел третий по счету мозговой штурм по выработке Манифеста сельских поселений. В нем приняли участие главы сельских поселений северо–востока Башкортостана, а также Иглинского, Нуримановского и Караидельского районов. Первые два подобных семинар–совещания прошли в Абзелиловском и Бураевском районах, сообщает сайт Newsbash.ru.

«У нас проходит уже третье такое совещание с главами сельских поселений. Мы считаем, что вы – наши ключевые помощники, ключевые члены нашей команды. Именно вы работаете с людьми. На ваших плечах – развитие сельских территорий, и мы будем вам в этом очень серьёзно помогать. Хотел поблагодарить вас за труд. Примите слова глубокого уважения за то, что вместе мы развиваем нашу республику», — отметил Радий Хабиров.

«Все наши предложения продиктованы самой жизнью, они выработаны на основе тех проблем и вопросов, с которыми к нам ежедневно обращаются наши жители. И очень важно, что мы имеем возможность донести наши идеи до Радия Фаритовича. Руководитель республики внимательно выслушал наши предложения, участвовал в дискуссии, рассказал нам о своем видении развития Башкортостана. Такие форматы очень нужны и нам для понимания, куда и как будет двигаться наша республика», — делились своими впечатлениями главы сельсоветов в кулуарах совещания.

В ходе мозгового штурма участники семинара-совещания выработали и представили предложения по развитию сельского хозяйства, предпринимательства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры, здравоохранения, экологии и других важных направлений, прописанных в национальных проектах.Радий Хабиров, завершая работу семинара-совещания, отметил, что лучшие практики и предложения лягут в основу конкретных поручений правительству республики.