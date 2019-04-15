В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил о ряде кадровых перестановок, сообщает сайт Newsbash.ru.

– Коллеги, хотел также сказать, что мы приняли решение Ширдяева Александра Николаевича назначить на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики. Он довольно большой объем работы ведет по инвестиционной деятельности, – добавил Радий Хабиров.

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