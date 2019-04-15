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В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска

Добавлено: 15.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил о ряде кадровых перестановок, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам Радия Хабирова 10 апреля на должность исполняющего обязанности руководителя администрации Межгорья назначен Илья Терехов, ранее работавший секретарем совета города. Полномочия предыдущего главы Виктора Панченко прекращены в связи с отставкой по собственному желанию.  

Решением совета округа 12 апреля Ратмир Мавлиев назначен главой администрации Нефтекамска, сообщил врио главы Башкирии.
– Коллеги, хотел также сказать, что мы приняли решение Ширдяева Александра Николаевича назначить на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики. Он довольно большой объем работы ведет по инвестиционной деятельности, – добавил Радий Хабиров.  
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