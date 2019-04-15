В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил о ряде кадровых перестановок, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил Кигинский район
Решением совета округа 12 апреля Ратмир Мавлиев назначен главой администрации Нефтекамска, сообщил врио главы Башкирии.
– Коллеги, хотел также сказать, что мы приняли решение Ширдяева Александра Николаевича назначить на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики. Он довольно большой объем работы ведет по инвестиционной деятельности, – добавил Радий Хабиров.
Читайте также: Радий Хабиров отметил первые успехи в осовременивании деревень
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Политика
Ратмир Мавлиев временно возглавит администрацию Нефтекамска
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Общество
В Кармаскалинском районе назначили нового главу администрации
Политика
Радий Хабиров поручил разобраться республиканской прокуратуре с семейным бизнесом «Башавтотранса»
Политика
Нового врио Главы Башкирии Радия Хабирова официально представят завтра