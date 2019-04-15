Радий Хабиров потребовал от глав районов немедленно исправить ситуацию с ямочным ремонтом
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На ежегодной планерке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров напомнил подчиненным: работы по ямочному ремонту надо завершить до 15 июня. Все ответственные чиновники будут подавать цифровые показатели по проводимой работе. Однако, ситуация в городах и районах ему не понравилась, сообщает сайт Newsbash.ru
Тимур Мухаметьянов, председатель Госкомитета Башкирии по транспорту:
За прошлую неделю ликвидировано 62 тысячи ям. Выполнение работ по районам идет по графику. Белорецкий, Бураевский, Альшеевский район - лучшие результаты. По Уфе, Стерлитамаку и Кумертау показатели не достигнуты. На сегодня приложением оцифровано 10 тысяч заявок, по ним отработано более 3000 заявок.Радий Хабиров:
Мне люди пишут, что приложение периодически плохо работает. Вы исправьте эти проблемы, пожалуйста. Обращаюсь к главам городов: исправляйте эту историю.Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что, несмотря на озвученную информацию, вся работа в столице Башкирии ведется в штатном режиме.
Ульфат Мустафин, мэр Уфы:
Ежедневно работают 15 бригад в круглосуточном режиме. В разрезе районов каждый день докладываем Мухаметьянову. У нас работает и городская, и республиканская карта. Вместе ведем учет заявок. Процесс идет, работы выполняются. По сравнению с прошлым годом мы увеличили в 5-кратном объеме всю работу.По ямам во дворах Михаил Киреев озвучил не самую приятную картину. Зачастую по фотографиям после ремонта невозможно понять: заделана ли яма или нет.
Михаил Киреев, и.о. вице-премьера Правительства Башкирии:
1728 заявок находится в работе, 231 заявка отклонена. Система предполагает возможность контроля результата работ. Территория на фотографии после не всегда соответствует фотографии до, что не дает возможности подтвердить факт устранения ям во дворах. Выявлено более 14 тысяч ям. Поручение по внесению в систему ям органами местного самоуправления выполняется очень медленно. Более 74 тысяч столбов на парковках будет установлено, организуются парковочные "карманы". За прошедшую неделю установлены конструкции в Туймазах и Сибае. В Уфе установлены 411 столбиков общей длиной в 807 метров.В целом Радий Хабиров ситуацией в районах остался недоволен и потребовал от глав районов немедленно исправить ситуацию за неделю.
Радий Хабиров:
Я вас не танцевать прошу, я прошу ямы заделать. Не хочу возвращаться к этому в следующий понедельник.
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