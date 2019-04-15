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В Башкирии количество жалоб на общественный транспорт не сократилось

Добавлено: 15.04.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии количество жалоб на общественный транспорт не сократилось

На оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов доложил о ситуации в борьбе с нелегальными перевозчиками. Однако докладом Радий Хабиров остался недоволен. Он отметил, что за полгода количество жалоб от жителей не сократилось. Больше всего претензий в Уфе и Стерлитамаке. Помимо прочего врио Главы Башкирии остался недоволен тем, что чиновники забыли о «Башавтотрансе», сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Мы уже полгода занимаемся этим вопросам. Вот по «Инциденту»: с 15 октября по 15 апреля поступило 975 обращений. Из них 410 Уфа и 57 Уфимский район. Таким образом половину обращений граждан формирует Уфа и Уфимский район. Я считаю, что это аномалия, так как там и половины не проживает. Мои поручения в части наведения порядка не выполняются. Ульфат Мансурович, ваш блок не до конца слышит мои поручения. Я этим возмущен. Почему до сих пор идут жалобы на нехватку из одного микрорайона в другой? Это невероятно сложная математическая задача? Когда я прекращу получать самые жалобы. Почему мы не можем решить простую ситуацию хотя бы в Уфе. Мы для чего вытащили «Башавтотранс» из-под банкротства? Я много раз говорил – это государственное предприятие, которое работает на территории республики. У нас будут маршруты, которые неинтересны бизнесменам. Поэтому это должны делать вы, «Башавтотранс», — сказал Радий Хабиров.
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