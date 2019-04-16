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Радий Хабиров поручил оборудовать специальной подсветкой пешеходные переходы

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 32
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил оборудовать специальной подсветкой пешеходные переходы

На «Транспортном часе» врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил оборудовать специальной подсветкой пешеходные переходы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Радий Хабиров потребовал от глав районов немедленно исправить ситуацию с ямочным ремонтом

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По словам руководителя республики, светодиодную ленту установят на опорах светофорах, она будет дублировать трехцветный сигнал.

Подсветку также вмонтируют в дорожные знаки «Пешеходный переход». Также ярким прожектором будет подсвечиваться зебра и зона ожидания, что позволит автомобилистам лучше видеть пешеходов.

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