700 специалистов НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке остались без работы

В ходе минувшего «Инвестчаса» руководитель Башкирии Радий Хабиров узнал о ситуации в НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке, сообщает сайт Newsbash.ru.



Завод не работает с 25 марта. Как доложили руководителю республики, производство остановилось «из-за несогласованности» между акционерами и вертикально интегрированными структурами.Хабиров возмутился тем, что более 700 высококвалифицированных специалистов сидят без работы, а его об этом не оповестили. Хабиров сказал главе Минпрома РБ Алексею Карпухину, что мог бы ранее в ходе встреч с министром промышленности России Мантуровым обсудить этот вопрос и решить, как помочь стерлитамакскому предприятию. Деятельность завода он поручил восстановить в «кратчайшие сроки».