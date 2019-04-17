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700 специалистов НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке остались без работы

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Политика
Теги: Стерлитамакский район
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700 специалистов НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке остались без работы

В ходе минувшего «Инвестчаса» руководитель Башкирии Радий Хабиров узнал о ситуации в НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил промышленные площадки

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Завод не работает с 25 марта. Как доложили руководителю республики, производство остановилось «из-за несогласованности» между акционерами и вертикально интегрированными структурами.

Хабиров возмутился тем, что более 700 высококвалифицированных специалистов сидят без работы, а его об этом не оповестили. Хабиров сказал главе Минпрома РБ Алексею Карпухину, что мог бы ранее в ходе встреч с министром промышленности России Мантуровым обсудить этот вопрос и решить, как помочь стерлитамакскому предприятию. Деятельность завода он поручил восстановить в «кратчайшие сроки».

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