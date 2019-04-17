Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов
Приказом военного комиссара Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года военным комиссаром Бакалинского и Шаранского районов Республики Башкортостан назначен Ильдар Мустаев
Справка:
Ильдар Ильдусович Мустаев, подполковник запаса, 29 марта 1968 года рождения, уроженец п. Чишмы.
В 1989 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище.
Проходил службу в должностях от начальника расчета зенитно-ракетной батареи до командира зенитной технической ракетной базы п.Алкино-2. В последние годы работал в управлении Военного комиссариата Республики Башкортостан. Женат, двое детей.
На оперативном совещании нового военного комиссара представил глава администрации района А.Г. Андреев. Он пожелал Ильдару Ильдусовичу успехов в работе по подготовке молодых граждан к воинской службе.