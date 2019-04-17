Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов

Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов

Добавлено: 17.04.19
Просмотров: 17
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов

Приказом военного комиссара Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года военным комиссаром Бакалинского и Шаранского районов Республики Башкортостан назначен Ильдар Мустаев  

Справка:
Ильдар Ильдусович Мустаев, подполковник запаса, 29 марта 1968 года рождения, уроженец п. Чишмы. 

В 1989 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище. 

Проходил службу в должностях от начальника расчета зенитно-ракетной батареи до командира зенитной технической ракетной базы п.Алкино-2. В последние годы работал в управлении Военного комиссариата Республики Башкортостан. Женат, двое детей. 

На оперативном совещании нового военного комиссара представил глава администрации района А.Г. Андреев. Он пожелал Ильдару Ильдусовичу успехов в работе по подготовке молодых граждан к воинской службе.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Искандер Ахметвалеев назначен начальником Управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями
Политика
Искандер Ахметвалеев назначен начальником Управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями
В Уфе сотрудник военного комиссариата попался на взятке
Происшествия
В Уфе сотрудник военного комиссариата попался на взятке
Ильдар Хурматуллин назначен начальником УМВД города Стерлитамак
Человек и закон
Ильдар Хурматуллин назначен начальником УМВД города Стерлитамак
Айтуган Идрисов назначен прокурором Благоварского района
Человек и закон
Айтуган Идрисов назначен прокурором Благоварского района
Рафаэль Ахметов назначен руководителем начальника городского управления гражданской защиты Уфы
Политика
Рафаэль Ахметов назначен руководителем начальника городского управления гражданской защиты Уфы
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
В Мечетлинском районе назначили нового прокурора
Человек и закон
В Мечетлинском районе назначили нового прокурора
В Бакалинском районе назначен новый прокурор
Человек и закон
В Бакалинском районе назначен новый прокурор
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: