Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов

Приказом военного комиссара Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года военным комиссаром Бакалинского и Шаранского районов Республики Башкортостан назначен Ильдар Мустаев



Справка:

Ильдар Ильдусович Мустаев, подполковник запаса, 29 марта 1968 года рождения, уроженец п. Чишмы.



В 1989 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище.



Проходил службу в должностях от начальника расчета зенитно-ракетной батареи до командира зенитной технической ракетной базы п.Алкино-2. В последние годы работал в управлении Военного комиссариата Республики Башкортостан. Женат, двое детей.



На оперативном совещании нового военного комиссара представил глава администрации района А.Г. Андреев. Он пожелал Ильдару Ильдусовичу успехов в работе по подготовке молодых граждан к воинской службе.

